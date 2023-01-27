В Башкирии водитель опрокинул в кювет бензовоз с 23 тоннами дизельного топлива

фото: ГИБДД РБ

В Краснокамском районе Башкирии водитель опрокинул в кювет бензовоз с 23 тоннами дизельного топлива. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром, 27 января. Фура Scania с опасным грузом опрокинулась в кювет на 55-м километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. За рулем грузовой машины находился 36-летний житель Кармаскалинского района. В инциденте обошлось без пострадавших.

фото: ГИБДД РБ

Шофера проверили на алкоголь - как выяснилось, он был нетрезвым. Сотрудникам дорожной полиции мужчина сказал, что выпил спиртное уже после ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.