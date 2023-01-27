В ДТП с фурой и двумя автомобилями в Башкирии погиб житель Челябинской области

фото: ГИБДД РБ
ГИБДД Башкирии озвучили подробности ДТП в Кармаскалинском районе, где при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Как оказалось, участником происшествия стал еще один автомобиль.
фото: ГИБДД РБ
Авария случилась около девяти часов утра 27 января. На 16-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 30-летний житель Челябинской области за рулём Lada Largus врезался в попутную фуру Scania, которая поворачивала налево. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault Duster.
От полученных травм водитель Largus скончался на месте от полученных травм. Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.