Суд в Башкирии вынес вердикт по делу о падении ребенка с подъемника на канатной дороге

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Белорецкий районный суд Башкирии прекратил производство по уголовному делу о падении 8-летнего с ребенка с подъемника на канатной дороге в горнолыжном курорте в селе Абзаково. Такое решение было принято в связи с примирением сторон. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Об этом 26 января сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря прошлого года. Спускающийся вниз с горы по канатной дороге буксировочный бугель переплелся с другим, на котором поднимался 8-летний мальчик, из-за чего ребенок упал с высоты 4-5 метров. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Как выяснилось, ребенок приехал в республику в составе на тренировку в составе горнолыжников спортивной школы города Звенигорода Московская области.

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Фигурантами по нему стали два работника курорта, которые должны были следить за техническим состоянием канатной дороги.

До начала судебного заседания по делу потерпевший и его законный представитель обратились с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Они заявили, что не имеют претензий в подсудимым.

– Подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности, совершенное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, полностью возместили ущерб, суд удовлетворил заявленное ходатайство и прекратил производство по делу, – передали в инстанции.

Это решение уже обжаловала прокуратура. Дело готовятся направить в Верховный суд Башкирии.