Начальник ГИБДД Башкирии назвал трассу с наибольшим числом погибших в ДТП в 2022 году

фото: Госавтоинспекция РБ

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал трассу в республике с наибольшим числом погибших в ДТП в 2022 году. Речь идет об автодороге Уфа-Бирск-Янаул – там в авариях погибли 20 человек. Также высокая смертность зарегистрирована на трассах Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки (13) и Бирск-Тастуба-Сатка (12). Об этом руководитель региональной Госавтоинспекции сообщил в своем телеграм-канале.

Севастьянов отметил, что за прошлый год в Башкирии произошло более 3 тыс. ДТП, в которых 409 человек погибли (среди них 14 детей) и более 4 тыс. получили травмы. Общий показатель аварийности снизился на 11%, смертности – на 15%, а пострадавших – на 11,1%.