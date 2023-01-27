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НовостиОбщество27 января 2023 3:08

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на последние выходные дни января

В республике ожидается небольшое похолодание, по ночам - умеренный мороз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Как в субботу, так и в воскресенье, местами по региону пройдет небольшой снег

Как в субботу, так и в воскресенье, местами по региону пройдет небольшой снег

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на последние выходные дни января, 28 и 29 января.

Как в субботу, так и в воскресенье, местами по региону пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений будет умеренным. Температура воздуха ночью составит -10,-15° (при прояснениях похолодает до -20,-25°), днём -6,-11° (местами до -1°).

Сегодня, 27 января, ожидается такой же характер погоды, разве что днем будет немного теплее: столбики термометров поднимутся до -4,-9°.