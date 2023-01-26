В Башкирии обессиленный медвежонок пришел к селянам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Гафурийском районе Башкирии обессиленный медвежонок пришел к селянам. Об этом рассказала пресс-служба регионального министерства природопользования и экологии.

Ослабшего косолапого обнаружили жители Каран-Елга у себя на приусадебном участке. На место прибыли охотинспекторы. Предварительно специалистам удалось выяснить, что животному около одного года. Обычно в этом возрасте детеныши находятся под попечительством своей мамы-медведицы. Почему малыш оказался совершенно один – пока неизвестно. В настоящее время специалисты решают вопрос передержки маленького хищника.

Напомним, прошлым летом в Башкирии произошел забавный случай с бурым медведем. В социальных сетях появилось видео, на кадрах запечатлено, как косолапый помог путникам доехать до Уфы.