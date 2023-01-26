Кадр из тизера мультфильма «Северные Амуры»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости продвижения мультфильма «Северные амуры» в федеральном прокате. Руководитель региона обсудил этот вопрос с гендиректором киносети «КАРО» Александром Рязанцевым и творческим коллективом анимационной студии «Муха» во главе с директором Артуром Абдрахмановым.

Башкирские аниматоры совместно с киностудией «Башкортостан» уже завершают работу над картиной, которая башкирам-участникам двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812-го.

– Уверен, он [мультфильм «Северные амуры»] будет служить России в воспитании молодого поколения. Мы хотим, чтобы эта лента стала настоящим культурным событием нашей страны, – заявил глава Башкирии.

Александр Рязанцев представил несколько вариантов продвижения картины на федеральном уровне. В частности, 29 января в московском Доме кино состоится ее предпремьерный показ «Северных амуров». В свою очередь, Хабиров дал поручение республиканскому Минкульту подготовить свои предложения по продвижения мультфильма в республике и стране.