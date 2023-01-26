Хабиров встретился с вернувшимися с СВО бойцами батальона Шаймуратова

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Сегодня, 26 января, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с приехавшими в отпуск из зоны специальной военной операции бойцами добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова.

Руководитель региона рассказал, что подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим башкирских батальонов в размере 200 тысяч рублей. Военнослужащие поблагодарили руководство Башкирии и граждан за внимание и поддержку.

Хабиров заверил, что республика продолжит оказывать поддержку батальонам, в том числе регулярно отправляя гумконвои в зону СВО.

– Мы очень ждем вас дома. Конечно, сначала ребята пройдут необходимую реабилитацию и лечение. Мы уже сформировали реестр санаториев республики, которые готовы принять бойцов. И обязательно будем вместе с вами работать дальше, – заявил глава Башкирии.