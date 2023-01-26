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НовостиОбщество26 января 2023 17:09

В Башкирии осудили главу фирмы, сотруднику которой почти год не предоставляли отпуск

Ему назначили крупный штраф
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамаке осудили главу фирмы, сотруднику которой за почти год трудоустройства не предоставлялся отпуск. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным ведомством было установлено, что при увольнении мужчине не выплатили компенсацию за неиспользованные дни отдыха. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав, чтобы гражданину выплатили причитающуюся сумму, а также компенсацию за несвоевременный расчет и за причиненный моральный вред.

Суд удовлетворил требование, и директора фирмы признали виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат». Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.