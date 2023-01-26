Хабиров обязал чиновников Башкирии согласовывать получение в дар оружия за рубежом

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Глава Башкирии Радий Хабиров обязал чиновников республики согласовывать наградное оружие, полученное от руководителей и глав правительств иностранных государств. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации региона.

Согласно указу, теперь госслужащие обязаны предоставить на имя Хабирова ходатайство о разрешении на получение подарка, либо уведомить его об отказе от него. Предоставить заявления необходимо в течение пяти дней со дня получения оружия или со дня получения уведомления о предстоящем вручении. Если подарок был получен во время командировки, чиновники должны уведомить главу после возвращения в Башкирию.

Заявления от государственных служащих будут рассматриваться управлением главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политики в течение 15 дней.