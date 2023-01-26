В Уфе перекроют улицы из-за уборки снега

Фото: vk.com/leninskyufa

В Уфе перекроют несколько улиц из-за уборки снега. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Комплексная уборка выпавшего в новогодние праздники будет проводиться администрацией башкирской столицы при поддержке ГИБДД республики.

Сегодня, 26 января, с 21:00 по 07:00 27 числа закроют проезд за торговым центром «Башкирия» на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Менделеева. 27 января с 21:00 до 07:00 28 января – улицу Чудинова на участке от проспекта Октября до Блюхера. 28 января с 21:00 до 07:00 29 января – улицу Ферина от перекрестка Железнодорожный до Ферина, 28. 30 января с 21:00 до 07:00 31 января – улицу Летчиков от Союзной до Пашква. 31 января с 21:00 до 07:00 1 февраля – Бакалинская.

Мэрия Уфы и ГИБДД просят водителей и владельцы автомобилей с пониманием отнестись к предстоящей уборке снега и рекомендует заранее продумать место для парковки транспорта.