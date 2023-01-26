В Уфе заменят 311 лифтов в 107 домах

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В Уфе в этом году заменят 311 лифтов в 107 жилых домах. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Замену осуществят в рамках республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Городские власти заверили, что управляющие компании заблаговременно оповестят граждан о предстоящих работах через объявления на информационных досках в подъездах.

После установки лифтов при участии сотрудников Ростехнадзора будет проведена многоступенчатая проверка оборудования.

– Перед подписанием акта приема и сдачей в эксплуатацию проделанную работу также оценивают жители. Если замечаний нет, то лифт официально вводится в строй, – отметила мэрия.