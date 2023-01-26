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Башкирия заняла 25 место среди регионов России по качеству жизни. Об этом рассказала министр финансов республики Лиры Игтисамова.

Речь идет о рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан России по итогам 2022 года. Согласно ему, Башкирия также заняла по данному показателю 14 место среди субъектов Приволжского федерального округа.

По словам Игтисамовой, рейтинге качества жизни было представлен 141 показатель, 67 из которых – опросные.

– В 2021 году по данным регионального дашборда АСИ Башкортостан был на 40 месте в России и на девятом по Приволжскому федеральному округу, – отметила министр.