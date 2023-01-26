В Башкирию из зоны СВО прибыли бойцы батальонов Доставалова и Шаймуратова

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Сегодня, 26 января, в Башкирию из зоны специальной военной операции прибыли бойцы добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова. Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители формирований.

Военнослужащие приехали в отпуск. После прибытия в респбулику бойцы возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратова на Советской площади в Уфе. Здесь их встречали близкие и родственники.

Напомним, в этом году в Башкирии направят на поддержку семей участников СВО 1,5 млрд рублей. Об этом на очередном пленарном заседании башкирского парламента заявила вице-премьер, министр финансов республики Лира Игтисамова.