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НовостиОбщество26 января 2023 11:29

В Башкирию из зоны СВО прибыли бойцы батальонов Доставалова и Шаймуратова

Военнослужащие приехали в отпуск
Миахил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/bashbat

Фото: vk.com/bashbat

Сегодня, 26 января, в Башкирию из зоны специальной военной операции прибыли бойцы добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова. Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители формирований.

Военнослужащие приехали в отпуск. После прибытия в респбулику бойцы возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратова на Советской площади в Уфе. Здесь их встречали близкие и родственники.

Напомним, в этом году в Башкирии направят на поддержку семей участников СВО 1,5 млрд рублей. Об этом на очередном пленарном заседании башкирского парламента заявила вице-премьер, министр финансов республики Лира Игтисамова.