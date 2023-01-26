В Башкирии экс-главу следственного отдела арестовали за взятку в 2 млн рублей

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В Башкирии 38-летнего экс-главу Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадима Саляхова арестовали за взятку крупную взятку. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Бывшего правоохранителя обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Саляхов получил от своего знакомого два миллиона рубелей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

В суде следователь ходайствовал заключить обвиняемого под стражу из-за того, что, по мнению правоохранителя, Саляхов может воспрепятствовать производству по уголовному делу, воспользовавшись знакомствами в правоохранительных органах. В ходе заседания экс-следователь и его защитник возражали против ходатайства и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако Ленинский районный суд Уфы все же удовлетворил ходатайство и постановил заключить Вадима Саляхова под стражу до 24 марта.