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НовостиОбщество26 января 2023 9:59

Хабиров рассказал о строительстве нового завода в Башкирии

Он будет производить цетаноповышающую присадку для дизельного топлива
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 26 января рассказал о строительстве завода «М Синтез». Он появится на территории особой экономической зоны «Алга» и будет производить цетаноповышающую присадку для дизельного топлива. Эта продукция позволит экономить топливо, снижать вредные выбросы и повышать эффективность работы двигателя.

На строительной площадке завода сейчас монтируют фундаменты, забивают сваи и возводят металлоконструкции. Предприятие планируют открыть к декабрю 2024 года. Его заявленная мощность составит 30 тыс. тонн в год. Сырье будет использоваться отечественное.