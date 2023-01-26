кадр видео: ГИБДД Уфы

В Уфе ГИБДД ищет водителя, который во дворе сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

Авария случилась около 7:30 утра во вторник, 24 января. Неизвестный за рулем автомобиля совершил наезд на школьницу, когда она шла во дворе дома на Торговом проспекте, 27 в Демсксом районе. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Девочка получила ушибы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Госавтоинспекция просит всех, кто стал очевидцем ДТП или обладает информацией, которая поможет найти водителя, позвонить по одному из телефонов: 8-967-453-61-15 или 8-987-103-79-09. Полиция гарантирует конфиденциальность.