Семейная пара из Уфы получила ожоги во время празднования дня рождения

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили об уфимцах, которые пострадали во время празднования дня рождения. По предоставленным данным, ЧП произошло 21 января вечером, в тот момент, когда 48-летняя местная жительница зажгла свечи на торте.

После этого уфимка кинула спички в коробку, а та загорелась. Во время тушения женщина пострадала и позвала своего 35-летнего мужа. Муж решил помочь с тушением, но в тот момент взорвался находившийся внутри коробки баллончик.

Семейная пара в результате получила ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Их состояние оценили, как средней тяжести.