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Башкирия намерена закупить туристические автобусы у Беларуси. Об этом в Минске заявил глава республики Радий Хабиров в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Стороны обсудили ход реализации сотрудничества в различных областях. Руковдитель Башкирии отметил, что все большее число предприятий вовлекается в кооперацию с компаниями Беларуси.

Хабиров заявил, что республика готова расширять масштабы сотрудничества. Он отметил большую потребность Башкирии в дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной технике. В связи с этим регион проявляет большой интерес туристическим автобусам Минского автомобильного завода.

– Есть предложения по локализации в Башкортостане новых производств и объединению наших компетенций в станкостроении и лёгкой промышленности, – добавил Радий Хабиров.