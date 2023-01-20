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НовостиОбщество20 января 2023 7:58

Участник СВО из Башкирии внезапно появился на свадьбе своей младшей сестры

Видео встречи родных опубликовал советник главы республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com // Алик Камалетдинов

кадр видео: vk.com // Алик Камалетдинов

В башкирском городе Сибае участник специальной военной операции внезапно появился на свадьбе своей младшей сестры. Видео встречи родных 20 января опубликовал советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

На кадрах видно, как молодой мужчина в военной форме заходит в зал, где проходит свадьба, обнимает невесту, свою младшую сестру, и дарит ей огромный букет роз. Девушка не может сдержать слез от встречи с братом. После этого военнослужащий поприветствовал и других своих родных.