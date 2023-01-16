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НовостиОбщество16 января 2023 15:27

В Уфе без электричества остались жители 338 жилых домов

Без света остались десятки граждан
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе без электричества остались жители 338 частных жилых домов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.

Как сообщили чиновники, аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Пугачева, Армавирская, Некрасова, Нечаева. Причина произошедшего уточняется. Восстановительными работами занялись сотрудники предприятия «Уфимские городские электрические сети».

К счастью, меньше чем через час администрация Кировского района сообщила благую весть.

– Электроснабжение уже восстановлено по основной линии! – рассказали чиновники.