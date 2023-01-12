Объем туристический услуг за 11 месяцев 2022 года в Башкирии вырос на 26%

За 11 месяцев 2022 года объем платных туристических услуг в Башкирии составил 12,6 млрд рублей – это на 26,3% больше, чем было в аналогичный период 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 11 месяцев 2022 года объем платных туристических услуг в Башкирии составил 12,6 млрд рублей – это на 26,3% больше, чем было в аналогичный период 2021 года. По этому показателю республика занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа и третье – по России. Об этом на заседании местного правительства 11 января сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

Первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов рассказал, что в 2022 году в Башкирии впервые была реализована программа школьного туризма для учащихся 5-9 классов. В ней приняли участие более 11 тыс. школьников и было задействовано десять туроператоров. На программу республика выделила 77,7 млн рублей, 55,5 млн из которых – это федеральные средства. На 2023 год из бюджета России планируется выделить еще 188,7 млн рублей

Ранее сообщалось за 11 месяцев 2022 года оборот розничной торговли в Башкирии составил 991,6 млрд рублей.