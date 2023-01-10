У жителей Башкирии вызвало умиление видео с дерущимися зайцами в Салавате

Фото: Соцсети

У жителей Башкирии вызвало умиление видео с дерущимися зайцами на территории промышленного комплекса в Салавате. Видео было опубликовано в социальных сетях в одном из городских сообществ и собрало уже почти две тысячи лайков.

На кадрах запечатлена трапеза молодых зайчат. Одному из белых малышей, по всей видимости, досталось мало еды, и он решил позаимствовать ее у своего сородича. Тот делиться не стал, и между животными возник конфликт. Началась драка, однако милая и безобидная. Зайчики принялись махать лапками, но толком даже не задевали друг друга.

Виновнику потасовки пришлось ретироваться, однако человек за кадром все же подкинул ему еды. Тем не менее, ее он быстро лишился из-за третьего зайца. Возникла новая драка за пропитание, которая, увы, опять закончилась не в пользу белого бедолаги.

Такое умилительное видео ожидаемо вызвало множество позитивных отзывов у пользователей соцсетей.

– Зайки-попрыгайки. Такие хорошие. Лапки, наверное, замерзли, – написала Полина И.

– Драчуны! Морковку поделить не могут, – поделился впечатлениями Рафаэль К.