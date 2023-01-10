Глава Башкирии Радий Хабиров поручил отреставрировать 2 исторических завода

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил отреставрировать два исторических завода в Мелеузовском и Гафурийском районах республики. Данное поручение руководитель региона отдал на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Речь идет о двух промышленных комплексах XVIII века – бывшего медеплавильного завода в селе Воскресенском и бывшего стекольного завода в селе Красноусольском. На территории первого объекта уже создан «Арт-центр Воскресенский завод». Тем не менее, Хабиров заявил о необходимости продолжить благоустройство. Глава республики поручил региональному Министерству предпринимательства и туризма и Башкультнаследию обеспечить сохранение исторического объекта.

На территории заброшенного завода в селе Красноусольском Радий Хабиров поручил в рамках совместной работы Институтом развития городов Башкирии организовать туристическую зону.