В Башкирии 11 января ожидаются морозы до -40°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 11 января, в Башкирии вновь ожидаются аномальные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер грядущей ночью будет неустойчивый слабый, днем – западный, северо-западный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь вновь выдастся чрезвычайно холодной, столбики термометров опустятся до -30,-35°, а в некоторых районах Башкирии даже до -40°. Днем воздух прогреется до -22,-27°, местами – до -12,-17°.

Согласно данным синоптиков, на дорогах республики ожидается образование гололедицы, ночью и утром – тумана, из-за которого видимость ухудшится до 500 и менее метров.