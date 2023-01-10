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Башкирию признали одним из самых безопасных регионов России. Это следует из данных, опубликованных аналитиками Официального портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, за период с января по ноябрь 2022 года в республике было зафиксировано 46 986 преступлений, то есть, 11,74 на тысячу жителей. Таким образом, в рейтинге наиболее безопасных регионов страны Башкирия заняла 51 место из 85 регионов РФ.

Следует отметить, что в последние три года уровень преступности в республике снизился с показателя в 55 883 до 46 986.

Кстати, возглавили рейтинг наиболее безопасных регионов России Амурская область (15 139 преступлений), Республика Алтай (4 310) и Еврейская автономная область (2 925).