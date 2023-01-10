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НовостиОбщество10 января 2023 14:36

В Башкирии молодые специалисты агропромышленного комплекса получат 750 тыс. рублей

Таким образом власти хотят поддержать кадровый потенциал АПК республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии молодые специалисты агропромышленного комплекса получат 750 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Министерство сельского хозяйства республики в рамках решению вопроса с дефицитом квалифицированных кадров в АПК начало прием документов от специалистов, которые желают принять участие в конкурсе на получение государственной поддержки. С этого года ее сумма была увеличена с 500 до 750 тысяч рублей на одного человека.

Чтобы получить господдержку специалисту агропромышленного комплекса должен быть не старше 35 лет, у него должно быть профильное высшее или среднее профессиональное образование, также он должен быть трудоустроен в организации АПК Башкирии. Заявление и необходимые документы для участия в отборе принимаются с 16 по 26 января.