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НовостиОбщество10 января 2023 13:01

В Башкирии утвержден максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году

Стало известно, где в республике дороже всего будут обходиться услуги дошкольного образования
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии утвержден максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. Соответствующее постановление, пописанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

И документа следует, в каждом муниципалитете установлена своя максимальная сумма, которую взимается с родителей за их пребывание детей в учреждениях дошкольного образования. К слову, сами детские сады размер этой платы повышать не могут.

Согласно постановлению, самая высокая родительская плата установлена в Уфе, она составляет: 170 рублей за день. Также дороже всего обойдутся услуги дошкольного образования родителям из Уфимского района (167 рублей), Стерлитамака (163) и Янаульского района (152). Дешевле всего – в городе Агидель (126), в Абзелиловском (127), а также в Мишкинском, Куюргазинском, Кугарчинском, Краснокамском, Бурзянском и Белорецком (128) районах.