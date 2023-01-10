В Башкирии предлагают построить рыболовную базу отдыха за 17 млн рублей

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В башкирском городе Агидель предлагают построить рыболовную базу отдыха за 16,86 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Бизнес-предложение разработали менеджеры Корпорации развития Башкортостана. Генеральный директор организации Наиль Габбасов утверждает, что площадка в Агидели была выбрана не случайно, поскольку город находится в акватории двух рек – Белой и Камы. Это, по слова гендира Корпорации, является благоприятным фактором для развития туризма, особенно – рыбалки, так как в Нижнекамском водохранилище обитает более 39 видов рыб.

Также инициатива предполагает организации базы с глэмпингами, зоной отдыха, банным комплексом и пунктом проката рыболовного инвентаря