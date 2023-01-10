В Башкирии в частном доме сгорел заживо 68-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 10 января, в Ишимбайском районе Башкирии в частном доме сгорел заживо пожилой мужчина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в селе Новоаптиково в жилом кирпичном доме на улице Октябрьская. На месте случившегося работали представители экстренных служб. В ходе разбора места пожара были обнаружены фрагменты тела 68-летнего мужчины.

Установлено, что в доме проживали три взрослых человека. Двое из них покинули дом самостоятельно, благодаря сработавшему пожарному извещателю.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, его расследованием занимается дознаватель МЧС.