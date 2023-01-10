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В Уфе прокуратура проверит соблюдение мер пожарной безопасности в старых домах. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Прокуратура организовало проверки в связи участившимися пожарами в домах, которые находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. Представители надзорного ведомства утверждают, что результаты проведенного специалистами анализа показали, что власти города не осуществляют должного контроля за данными строениями.

В ходе организованных прокуратурой мероприятий будет проверено 300 домов. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц по своевременности принятия мер к признанию строений аварийными и подлежащими сносу, либо реконструкции.