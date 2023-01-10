В Башкирии коронавирусом заразилось еще 124 человека

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В Башкирии коронавирусом за сутки заразилось еще 124 человека. Об этом рассказал пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

В общей сложности в республике с 2020 года COVID-19 заболело 346 335 человек. В ковид-госпиталя региона в настоящее время лечатся 149 пациентов, среди которых 95 являются людьми старше 60 лет. Борются с болезнью на дому 1 456 граждан, 476 из них – пожилые люди.

Выписано с выздоровлением с начала пандемии всего 338 769 жителей Башкирии, за последние сутки – 252.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за последние 24 часа получил 2 481 человек (всего – 3 536 086), второй – 3 942 (3 355 064).