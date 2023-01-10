За два дня на фоне аномальных морозов в Башкирии произошло 80 отключений электричества

За последние два дня на фоне аномальных морозов в Башкирии произошло 80 случаев отключения электричества Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние два дня на фоне аномальных морозов в Башкирии произошло 80 случаев отключения электричества. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 января сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

– 16 случаев [отключения электричества произошли] в Иглинском районе и девять – в Стерлитамакском районе. Среднее время отключения составило три с половиной часа, – рассказала чиновница.

Она добавила, что за две минувшие недели в республике произошло 202 аварийных отключения коммунальных ресурсов: 167 – электроснабжения, 21 – холодной воды, шесть – отопления, и по четыре – горячей воды и газа.