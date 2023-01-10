В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 14 человек

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 10 января, в Уфимском районе Башкирии в деревне Федоровка случился пожар в одноэтажном бревенчатом доме. О произошедшем рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях.

– К сожалению, очередное возгорание. Трехквартирный жилой дом, 14 человек эвакуировано, есть один пострадавший с ожогами. На сегодняшний день будем действовать по алгоритму, всем пострадавшим окажем необходимую помощь, предоставим временное жилье, – заявил сити-менеджер.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, вследствие ЧП было эвакуировано не 14, а 13 человек. Среди них – семь детей. Хотя, в свою очередь, Госкомитет Башкирии по ЧС тоже сообщает о 14 эвакуированных, среди которых восемь несовершеннолетних. Пострадавшая 42-летняя женщина с ожогами была доставлена в медицинское учреждение.

Причины пожара и его обстоятельства будет устанавливать дознаватель МЧС.

В своей публикации градоначальник призвал граждан проявлять осторожность с газовыми и электроприборами и соблюдать необходимые меры безопасности.