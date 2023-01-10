С 21 января жители Уфы смогут сдать свои новогодние елки на утилизацию в рамках экологической акции «Елки в щепки» // фото: ufacity.info

С 21 января жители Уфы смогут сдать свои новогодние елки на утилизацию в рамках экологической акции «Елки в щепки». Об этом сообщила мэрия.

Все собранные ели направят на завод для переработки в щепу, а затем из древесных волокон будут получены различные виды плит для строительства, производства дверей или мебели.

Для сдачи елок в городе откроют 12 площадок со специальными промаркированными контейнерами. Вот где они будут расположены:

– Гагарина, 10/2;

– Гвардейская, 58/1;

– Испытателей, 21;

– Колхозный рынок;

– Кольцевая, 50-61;

– Королева, 17;

– Кувыкина, 16;

– Ленина, 87;

– Магистральная, 2а;

– Менделеева, 171;

– Мушникова, 11;

– Столярова, 2.

Все площадки будут работать по выходным: 21-22 и 28-29 января. В первый день акции во всех местах ее проведения с 12:00 до 16:00 в обмен на сданные елки жителям выдадут мандарины.

21 января по микрорайону Затон пустят специальный «Елкомобиль». Он будет перемещаться по дворам и собирать ели, сосны и пихты. Ниже представлены время и места его остановок:

– 12:00-12:20 – ЖК 8 Марта по улице Мирзагитова;

– 12:35-12:55 – на въезде в ЖК «8 Марта Вилладж» (улица Мартовская, 3);

– 13:05-13:25 – возле дома по улице Тальковая, 33;

– 13:40-14:00 – детская площадка домов по улице Ахметова, 353- 355;

– 14:00-14:30 – двор по улице Миловская, 16;

– 14:35-14:55 – двор по улице Купцова, 6;

– 15:05-15:25 – двор по улице Шмидта, 158-160.