В Башкирии полуголый мужчина вышел на пробежку с собакой в 30-градусный мороз

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В башкирском городе Белебее местный житель, одетый лишь в шорты, ботинки, перчатки и шапку, вышел на пробежку с собакой в 30-градусный мороз. Видео с закаленным бегуном попало в соцсети 9 января.

Полуголого мужчину, бежавшего с питомцев вдоль дороги, заснял проезжавший мимо водитель. В комментариях под публикацией горожанка Дарина Нагаева отметила, что постоянно видит этого бегуна на улице. «Просто он в разных местах появляется. Пусть бегает. Никому не мешает», отметила женщина.

Напомним, аномальные холода – вплоть до 40 градусов и ниже – стоят с конца прошлой неделе. В четверг синоптики ожидают незначительное повышение температуры.