В феврале 2023 года жители Башкирии отдохнут четыре дня подряд

В феврале 2023 года жители Башкирии, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня подряд по случаю Дня защитника отечества Фото: Рустем АХУНОВ

В феврале 2023 года жители Башкирии, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, отдохнут четыре дня подряд по случаю Дня защитника отечества. Об этом со ссылкой на Минтруд республики сообщила мэрия Уфы.

– Жители республики отдохнут с 23 по 26 февраля [с четверга по воскресенье]. Также нерабочими праздничными в честь Дня Победы станут четыре дня – с 6 по 9 мая, – передали в городской администрации.

Там добавили, что выходные жителей региона ожидают так же 8 марта (Международный женский день), с 21 по 23 апреля (Ураза), с 29 апреля по 1 мая (День труда), с 10 по 12 июня (День России), 28 июня (Курбан Байрам), 11 октября (День республики) и с 4 по 6 ноября (День народного единства).