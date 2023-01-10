Хабиров поручил главам районов и городов обустроить купели к Крещению

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям районов и городов обустроить купели к Крещению Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям районов и городов обустроить купели к Крещению. Такое задание он дал чиновникам 10 января во время первого оперативного совещания в местном правительстве в 2023 году.

– Уважаемых глав я хотел бы уже настраивать на то, что впереди еще один религиозный праздник: 19 января, Крещение. Есть обычай – купание в проруби. Я прошу глав муниципалитетов очень серьезно к этому подойти. Обустройте в каждом муниципалитете одно место, где безопасно, организовано и по-настоящему можно этот религиозный обряд совершить, – сказал руководитель региона.

Напомним, в столице Башкирии Уфе в Крещение будут работать сразу семь купелей. Ранее мэрия рассказала, где они будут располагаться.