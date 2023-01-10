В Уфе ГИБДД 11 января проведет массовые проверки автобусов

11 января ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 11 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в дорожной полиции.

Особое внимание инспекторы будут обращать на техническое состояние пассажирского транспорта и прохождение водителями предрейсового и технического осмотра. Также сотрудники ГИБДД проверят, соблюдают ли шоферы режим труда и отдыха.