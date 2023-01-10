В ходе СВО на Донбассе погиб доброволец из Башкирии Сардор Саъдуллаев

фото: vk.com // Рушан Гараев

В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб 29-летний доброволец из Бураевского района Башкирии Саъдуллаев Сардор Исматулло Углы. С ним простились 7 января. Он похоронен в селе Бураево. Об этом сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.

Сардор Саъдуллаев родился 9 мая 1993 года в городе Шаргунь Сурхандарьинской области Узбекистана. В 2003 году его семья переехала в Башкирию. Здесь будущий военный продолжил учебу с третьего класса. Он учился в трех школах: в деревне Дюсметово и бураевских №1 и №3.

– За годы обучения в школе принимал активное участие в жизни школы и класса, с большой ответственностью относился к выполнению общественных поручений, любое задание стремился выполнять как можно лучше. Занимался спортом, принимал активное участие в спортивных соревнованиях за честь школы и класса, – рассказал Гараев.

После окончания школы Саъдуллаев поступил в Уфимский нефтяной техникум, откуда был призван в ряды вооруженных сил. Он отправился служить в Анапу в ВДВ. После демобилизации устроился на работу и женился. У него остались трое детей от одного года до четырех дет. Сардор ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года.