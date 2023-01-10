В Башкирии при ДТП с «КамАЗом» пострадали две пассажирки Chevrolet Cobalt

фото: ГИБДД РБ

В Альшеевском районе Башкирии при ДТП с грузовиком пострадали две пассажирки легкового автомобиля. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около девяти часов утра 9 января. На 82-м километре дороги Стерлитамак-Раевский столкнулись Chevrolet Cobalt под управлением 65-летнего жителя Стерлитамака и грузовой «КамАЗ», за рулем которого сидел 48-летний мужчина.

– Две пассажирки с легкового автомобиля в возрасте 42 и 24 лет с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, – передали в дорожной полиции.

За минувшие сутки в Башкирии произошло еще семь автоаварий – пять столкновений и два наезда на пешеходов, – в которых пострадали девять человек.