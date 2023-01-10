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НовостиОбщество10 января 2023 5:12

Башкирия создала первый в России агропромышленный кластер

Его внесли в реестр Минпромторга страны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии рассказал о создании в республике первого среди регионов России агропромышленного кластера. Минпромторг страны внес его в профильный реестр.

Как пояснил руководитель региона, агрокластер позволит объединить в единую цепочку все звенья: от производящего продукцию фермера до магазина. Предприятия пищевой промышленности смогут снизить зависимость от импорта благодаря сырью и материалам, которые производят другие участники кластера. Производители в свою очередь получат федеральные субсидии и льготные кредиты.

– В конечном счете – это серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, – отметил Хабиров.

Он добавил, что сейчас республика прорабатывает проект по созданию агропарка с объемом инвестиций в 25 млрд рублей, а также оптового распределительного, логистического, транспортного и перерабатывающего центов с общей суммой вложений в 15,7 млрд.