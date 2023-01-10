С 1 января минимальная зарплата в Башкирии превысила 19,7 тыс. рублей

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Башкирии для работников внебюджетной сферы выросла до 19 743 рублей, бюджетной – до 18 678 Фото: Рустем АХУНОВ

С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Башкирии для работников внебюджетной сферы выросла до 19 743 рублей, бюджетной – до 18 678. В процентном выражении рост оплаты труда составил 12,3% и 6,3% соответственно. Об этом 9 января сообщил региональный Минтруд.

Как напомнили в ведомстве, новая минимальная зарплата была установлена по соглашению сторон социального партнерства. Согласно этому договору, в республике, помимо обычного уральского коэффициента в 15% к МРОТ по России (16 242 руб.), был установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января пенсии в Башкирии выросли до 20,1 тыс. рублей.