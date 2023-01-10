Жители восьми домов в Уфе вторые сутки остаются без горячей воды в 30-градусный мороз

Жители восьми жилых домов по улице Дагестанской в Демском районе Уфы остаются без горячей воды в 30-градусный мороз уже вторые сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители восьми жилых домов по улице Дагестанской в Демском районе Уфы остаются без горячей воды в 30-градусный мороз уже вторые сутки. Специалисты из-за сложных погодных условий не успели восстановить водоснабжение, отключенное вечером 8 января. Об этом сообщила местная администрация.

– В течение дня [9 января], работники МУП УИС раскопали замершую землю, добрались до трубы, но на ремонт не хватило времени. Время отключения горячего водоснабжения продлено ориентировочно до 16 часов 10 января. Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации, – передали районные власти.

Напомним, жители домов по улице Дагестанской, 11, 11/1, 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21 остались без горячей воды из-за коммунальной аварии - повреждения на трубопроводе.