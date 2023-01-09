Фото: bppc.ru
9 января рейс Оренбург-Уфа скоростного поезда «Орлан» отменили из-за неисправности. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Речь идет о скором пригородном поезде № 7444/7443-7445/7446, который должен был следовать по маршруту Оренбург-Кумертау-Уфа.
Пассажирам предоставили возможность вернуть деньги за билет. Для этого необходимо направить на электронную почту Башкортостанской пригородной пассажирской компании заявление, приложить к нему копии билета и банковские реквизиты.
– Приносим искренние извинения за доставленные неудобства! Компания принимает все возможные меры для недопущения подобных случаев в дальнейшем! – заверила БППК.