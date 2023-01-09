В Башкирии образовалось 1,121 млн тонн отходов

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В Башкирии за 2022 было образовано 1,121 миллиона тонн отходов. Об этом со ссылкой регионального Министерства природопользования и экологии сообщило информационное агентство «Башинформ».

44,2% от общей массы отходов направляется на обработку, что на 5,8% выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу. К концу минувшего в республике насчитывалось более 25,5 тысяч площадок сбора ТКО, на которых оборудовано свыше 67 тысяч контейнеров. Благодаря полученной из федерального бюджета субсидии в размере 168,7 миллионов рублей было приобретено 11,45 тысяч контейнеров, было позволило обеспечить 33% от общей потребности в контейнерах.

За 2022 год в Башкирии была разобрана 2361 незаконная свалка, осталось ликвидировать еще 878. Благодаря федеральному софинансированию в республике планируется ликвидировать шесть крупных несанкционированных свалок в Баймаке, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Благовещенске и Давлеканово. Предполагается, в результате этого улучшится качество жизни 478 тысяч граждан.

На ликвидацию свалок в Баймаке, Стерлитамаке и Сибае из федерального бюджета было выделено более 1,21 миллиарда руб.