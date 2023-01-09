В Уфе суд продлил арест студентов, подозреваемых в терактах на объектах РЖД

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Советский районный суд Уфы продлил арест студентов, подозреваемых в терактах на объектах РЖД. Об этом со ссылкой на источник сообщил «РБК Уфа».

По ходатайству следователя четверым молодым людям мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 27 февраля.

Напомним, в начале ноября стало известно о том, что несколько уфимских студентов устраивали теракты на железной дороге. Молодые люди поджигали элементы путевой инфраструктуры и нарушали работу путей на участке Шакша-Дема. Вскоре их поймали силовики – прямо во время очередного теракта. Мотивацией для своих поступков они назвали несогласие с политикой Российской федерации.

Известно, что всего в группе студентов, готовящих теракты в Уфе, состояли четверо парней. Как минимум трое из них выросли в башкирской столице. Все ребята получали образование в уфимских учебных заведениях, а самый младший и вовсе являлся кадетом.