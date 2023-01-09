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НовостиОбщество9 января 2023 17:17

В Башкирии закупили сельхозтехнику на 13 млрд рублей

Это 3223 различных машин
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

В Башкирии в 2022 году закупили сельхозтехнику на 12,8 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

В общей сложности было сельскохозяйственные предприятия приобрели 3223 единиц техники, среди которой 430 тракторов, 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и пр.

Фазрахманов отметил, обновление парка техники продолжалось, несмотря на разного рода трудности. По словам министра, добиться рекордного урожая в минувшем году удалось добиться в том числе и благодаря соблюдению всех агротехнологических сроков при возделывании сельхозкультур, что, как подчеркнул чиновник, невозможно без современной техники.