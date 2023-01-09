В Башкирии зафиксировали 2 случая заражения корью

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В Башкирии зафиксировали два случая заражения корью. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как утверждает управление, в регионах России ситуация с корью осложнилась. Групповые случаи заболевания специалисты зарегистрировали в Новосибирской, Саратовской и Самарской областях.

В 2022 году в Башкирии корь диагностировали у детей, которые прибыли из Таджикистан. Показатель заболеваемости составил 0,05 на 100 тысяч населения. Отмечается, что пациенты из республики и других регионов России не были привиты от болезни, хотя вакцинация, по словам специалистов, является наиболее эффективным профилактическим мероприятиям с целью предупреждения заболеваемости.

При возникновении симптомов кори (повышение температуры, сыпь, боль в горле, светобоязнь) следует остаться дома и вызвать врача.