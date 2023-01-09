Жителей Башкирии предупредили о повышении цен в декабрьских платежках за тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Башкирии предупредили о повышении цен в декабрьских платежках за отопление и горячее водоснабжение. Пресс-служба предприятия «БашРТС» объяснила, с чем связано подорожание услуг.

Как утверждают представители компании, минувший месяц был значительно холоднее «прошлогодних значений» и ноября 2022 года. В связи с этим расход теплоносителя увеличился.

Как напомнило предприятие, в домах, которые не оборудованы счетчиком отопления, плата отопление начисляется по нормативу в течение восьми месяцев отопительного периода.